Eskişehir'de tarihi eser operasyonu; 70 sikke ele geçirildi

ESKİŞEHİR, (DHA) - ESKİŞEHİR'de, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, otomobil içinde bronz ve gümüş 70 sikke ile çeşitli figürlerde 3 obje ele geçirildi. Operasyon kapsamında, 2 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları istihbari çalışma sonucu Eskişehir- Alpu yolunun 10'uncu kilometresinde, şüphe üzerine otomobil sürücüsünü durdurdu. Araçta yapılan aramada; bronz ve gümüş 70 sikke ile çeşitli figürlerde 3 obje ele geçirildi. Jandarma ekipleri, araçta bulunan Y.A. ve K.A.'yı gözaltına aldı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.
FOTOĞRAFLI
Korkunç iddia: SGK'nın verdiği bu ilaç kör ediyor!
Uyurken sevgilisi ve arkadaşının tecavüzüne uğramış
Adalet Bakanı'ndan çok konuşulacak sözler!
İnce'den dikkat çeken çıkış: Memlekete gerçek hainliktir
ABD bunu da yaptı! Sosyal medyadan darbe çağrısı!
Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na sert sözler
Nadir bulunuyor! Gören tezgaha koştu
Ordu'da skandal olay! Daha 4 yaşında...
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk talimat verdi, kontenjan artırıldı
Okuyucu Yorumları 0 yorum