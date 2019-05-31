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Eskişehir’de tatil erken başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2019 14:30 | Son Güncelleme

Eskişehir’de son yılların en sıcak bahar mevsimi yaşanırken vatandaşlar soluğu park ve bahçelerde aldı.Ramazan ayının son günlerinde Eskişehir’de hava sıcaklıkları 35 dereceye kadar yükseldi.

Eskişehir’de son yılların en sıcak bahar mevsimi yaşanırken vatandaşlar soluğu park ve bahçelerde aldı.
Ramazan ayının son günlerinde Eskişehir’de hava sıcaklıkları 35 dereceye kadar yükseldi. Özellikle öğle saatlerinde yükselen hava sıcaklığı vatandaşlara zor anlar yaşatırken, park ve bahçeler ise sıcak havadan bunalan vatandaşlarla doldu taştı. Son birkaç yılın en sıcak bahar aylarını geçiren Eskişehirliler ağaç gölgelerinde dinlenirken bazı vatandaşlar da bisikletleriyle havanın tadını çıkardı. Sıcak havayı fırsat bilen diğer vatandaşlar ise oltalarını alarak Porsuk Çayı kenarında balık tuttu.

Eskişehir’de tatil erken başladı

Eskişehir’de tatil erken başladı

Eskişehir’de tatil erken başladı

Eskişehir’de tatil erken başladı

Eskişehir’de tatil erken başladı

Eskişehir’de tatil erken başladı

Eskişehir’de tatil erken başladı

Eskişehir’de tatil erken başladı

Eskişehir’de tatil erken başladı

Eskişehir’de tatil erken başladı

Eskişehir’de tatil erken başladı

Eskişehir’de tatil erken başladı

Eskişehir’de tatil erken başladı

Eskişehir’de tatil erken başladı

Eskişehir’de tatil erken başladı

Eskişehir’de tatil erken başladı

Eskişehir’de tatil erken başladı
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