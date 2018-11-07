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Eskişehir'de tavuk çiftliğine kumar operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2018 10:25 | Son Güncelleme

Kumar oynatmak için yer ve imkan sağladığı iddia edilen çiftlik sahibi gözaltına alındı, kumar oynadıkları belirlenen 91 kişiye para cezası kesildi

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, kumar oynatmak için yer ve imkan sağladığı iddia edilen tavuk çiftliği sahibi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akpınar Mahallesi'ndeki tavuk çiftliğinde "tombala" adı altında kumar oynatıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Düzenlenen operasyonda, çiftlik sahibi F.T, "kumar oynatmak için yer ve imkan sağlamak" suçundan gözaltına alındı.

Çiftlikteki arama ve kontrollerde kumar makineleri, ekipmanları, 4 gram esrar ve tabanca ele geçirildi. Kumar oynadıkları belirlenen 91 kişiye ise 259'ar lira ceza kesildi.

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Anahtar Kelimeler:
Eskişehir Jandarma kumar

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