HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Eskişehir’de tedbirleri ihlal edip kumar oynayan 65 kişiye 291 bin 590 lira ceza

Eskişehir’de tedbirleri ihlal edip kumar oynayan 65 kişiye 291 bin 590 lira ceza

07.01.2021 10:18 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir’de, Korona virüs (Covid-19) tedbirleri ihlal edilerek kumar oynandığı belirlenen dernek binasındaki 65 kişiye idari para cezası uygulandı.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi bünyesinde tedbirlere ilişkin oluşturulan ekip, Hacıalibey Mahallesi’ndeki bir dernek lokaline baskın yaptı.

Eskişehir’de, Korona virüs (Covid-19) tedbirleri ihlal edilerek kumar oynandığı belirlenen dernek binasındaki 65 kişiye idari para cezası uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi bünyesinde tedbirlere ilişkin oluşturulan ekip, Hacıalibey Mahallesi’ndeki bir dernek lokaline baskın yaptı. Sosyal mesafe kuralını ihlal ederek kumar oynadıkları tespit edilen 65 kişiye, toplam 291 bin 590 lira ceza verildi.
Dernek sorumlusu hakkında ise "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" ile "bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranmak"tan adli işlem yapıldığı öğrenildi. Ayrıca ekipler, içeride şüpheli davranışlarda bulunan D.R.’nin üzerinde, tombala oynayanlardan alacağı paraların hesap çetelesi olarak tutulan 4 parça kağıt ele geçirdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Nihal Candan'dan sosyal medyayı sallayan yatak pozu! Nihal Candan'dan sosyal medyayı sallayan yatak pozu!
Sular ne zaman gelecek?Sular ne zaman gelecek?
Pilot nasıl olunur? THY veya Hava Kuvvetleri'nde nasıl pilot olunur?Pilot nasıl olunur? THY veya Hava Kuvvetleri'nde nasıl pilot olunur?
1/

En Çok Okunan Haberler

İstiklal'in ortasında diz çöküp evlilik teklifi yaptı! Nisa'nın tepkisi olay oldu

İstiklal'in ortasında diz çöküp evlilik teklifi yaptı! Nisa'nın tepkisi olay oldu

Joe Biden: Amerikan demokrasisi saldırı altında

Joe Biden: Amerikan demokrasisi saldırı altında

Donald Trump destekçileri Kongre Binası'nı işgal etti

Donald Trump destekçileri Kongre Binası'nı işgal etti

Türkiye'den ABD'deki olaylarla ilgili son dakika açıklaması

Türkiye'den ABD'deki olaylarla ilgili son dakika açıklaması

Munir'den gaddar hareket! Direkt kırmızı kart gördü...

Munir'den gaddar hareket! Direkt kırmızı kart gördü...

207 yıl sonra tarih tekerrür etti

207 yıl sonra tarih tekerrür etti

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Bakan Koca paylaştı: İşte 5 Ocak koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 5 Ocak koronavirüs tablosu

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Büyük ikramiye kazanan talihli çekini aldı

Büyük ikramiye kazanan talihli çekini aldı

Kuşadası’nda iğrenç olay! 6 kişi tutuklandı

Kuşadası’nda iğrenç olay! 6 kişi tutuklandı

Evinde ölü bulunan Kristina son mesajını sevgilisine yollamış

Evinde ölü bulunan Kristina son mesajını sevgilisine yollamış

Diğer Haberler

Dünyanın en iyi 10 keşfi arasında yer alan İznik gölündeki bazilikada durum vahim

İznik gölündeki bazilikada durum vahim

Sağlık Bakanlığı'ndan 81 ile koronavirüs aşısı genelgesi

Sağlık Bakanlığı'ndan 81 ile koronavirüs aşısı genelgesi

Elektrik kesintisi listesi 7 Ocak İstanbul! Elektrikler ne zaman gelecek? Elektrik kesintisi sorgulama

7 Ocak İstanbul'da elektrik kesintisi olacak yerler!

İSKİ su kesintisi 7 Ocak 2021! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi sorgulama

Sular ne zaman gelecek?

Diyarbakır'da 'denizaltı' ile ulaşımı sağlıyorlar

Diyarbakır'da 'denizaltı' ile ulaşımı sağlıyorlar

İstanbul'da harita yeşile dönmeye başladı! Uzman isim uyardı

İstanbul'da harita yeşile dönmeye başladı! Uzman isim uyardı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.