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Eskişehir'de tefecilik yaptıkları iddiasıyla 3 kişi yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.10.2018 13:32 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR'de tefecilik yaptıkları öne sürülen 3 kişi, polis ekiplerince yakalandı.

Eskişehir'de tefecilik yaptıkları iddiasıyla 3 kişi yakalandı

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de tefecilik yaptıkları öne sürülen 3 kişi, polis ekiplerince yakalandı. Şüpheli kişilerin adreslerinde yapılan aramalarda senetler, banka çekleri tapu senetleri ile 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tefecilik yaptıkları iddia edilen kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, M.U., T.G. ve Ö.V. gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda 10 senet, 3 banka çeki, 8 tapu senedi aslı, 4 tapu senedi fotokopisi, 4 kişiye ait banka kartı, satış sözleşmesi, 9 bin 900 lira para, 2 ruhsatsız tabanca ile 40 mermi ele geçirildi.
Yapılan sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ö.V. savcılık tarafından, T.G. ve M.U. ise Sulh Ceza Hakimliği'nce ifadelerinin alınmasından sonra adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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