HABER

Eskişehir'de telefonla dolandırıcılık operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2019 10:19 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, telefonda kendilerini savcı olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 3 zanlıdan biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi bünyesinde, telefon dolandırıcılığı şikayetlerinin artması üzerine özel ekip oluşturuldu.

Ekipler, telefonda kendilerini savcı olarak tanıtıp "Kimlik bilgileriniz terör örgütünün eline geçmiş, bankadaki paranızı sahte belgelerle çekecekler, zanlıları takip ediyoruz." diyerek çok sayıda yaşlıyı dolandırdığı öne sürülen Hasan Ö, Mehmet E. ve Abdülkadir M'yi, kent merkezinde düzenledikleri eş zamanlı operasyonda suçüstü yakaladı.

Gözaltına alınan zanlıların evleri ve üst aramalarında tabanca ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Abdülkadir M. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Otomobili otopilota alıp cinsel içerikli film çektilerOtomobili otopilota alıp cinsel içerikli film çektiler
Muş lalesini fotoğraflamak için Antalya ve Ankara'dan geldilerMuş lalesini fotoğraflamak için Antalya ve Ankara'dan geldiler
Tarihi camide asırlık gelenekTarihi camide asırlık gelenek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Eskişehir TELEFON

En Çok Okunan Haberler

ABD'den Orta Doğu'ya yeni yığınak

ABD'den Orta Doğu'ya yeni yığınak

Seçimlerin yeniden yapılacağı Keskin ilçesinde İYİ Parti’ye şok

Seçimlerin yeniden yapılacağı Keskin ilçesinde İYİ Parti’ye şok

Çukur'da bir şok daha! Kim ölüyor?

Çukur'da bir şok daha! Kim ölüyor?

Menajeri açıkladı! 'F.Bahçe gelecek sezon için istiyor'

Menajeri açıkladı! 'F.Bahçe gelecek sezon için istiyor'

Yeniçağ yazarı Demirağ'a evinin önünde saldırı!

Yeniçağ yazarı Demirağ'a evinin önünde saldırı!

DSP'den 23 Haziran İstanbul seçimi açıklaması

DSP'den 23 Haziran İstanbul seçimi açıklaması

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Ay, İkizler burcunda ilerliyor!

Ay, İkizler burcunda ilerliyor!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Feci kaza! Hız göstergesi bakın kaçta takılı kaldı

Feci kaza! Hız göstergesi bakın kaçta takılı kaldı

Seçime kadar İstanbul'u kim yönetecek?

Seçime kadar İstanbul'u kim yönetecek?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İş Bankası yöneticisi Kurbanoğlu ve kardeşi kazada yaralandı

İş Bankası yöneticisi Kurbanoğlu ve kardeşi kazada yaralandı

Anadolu Ajansı Muhabiri aranıyor! Çalışmalar yeniden başlatıldı

Anadolu Ajansı Muhabiri aranıyor! Çalışmalar yeniden başlatıldı

Burnu bile kanamadan kurtuldu

Burnu bile kanamadan kurtuldu

Antalya'da masalsı Hint düğünü

Antalya'da masalsı Hint düğünü

Vücudunu makineye kaptıran iki yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

İki yaşındaki çocuğun feci ölümü!

Protokol karşılanması ve uğurlanması ile ilgili Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Resmi Gazete’de

Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Resmi Gazete’de

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.