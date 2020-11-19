HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Eskişehir’de terör operasyonu: 4 gözaltı

Eskişehir’de terör operasyonu: 4 gözaltı

19.11.2020 17:19 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir’de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda terör örgütü DEAŞ ile irtibatı bulunduğu iddiası ile yakalanan 4 kişi tutuklandı.Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında önceden belirlenen adreslere eş zamanlı olarak operasyon düzenledi.

Eskişehir’de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda terör örgütü DEAŞ ile irtibatı bulunduğu iddiası ile yakalanan 4 kişi tutuklandı.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında önceden belirlenen adreslere eş zamanlı olarak operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı oldukları iddia edilen 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları adli makamlar tarafından tutuklandı.
Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ise örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Genç kızın feci sonu! Gece yarısı sesler duyup çıktılar, görünce şoke oldular Genç kızın feci sonu! Gece yarısı sesler duyup çıktılar, görünce şoke oldular
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü uyardı! 'Bıçak kemiğe dayandı'Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü uyardı! 'Bıçak kemiğe dayandı'
Bugün deprem oldu mu?Bugün deprem oldu mu?

En Çok Okunan Haberler

Kritik faiz kararı açıklandı

Kritik faiz kararı açıklandı

+18 görüntü ifşa oldu mu? Açıklama yaptı

+18 görüntü ifşa oldu mu? Açıklama yaptı

Alaattin Çakıcı hakkında soruşturma başlatıldı

Alaattin Çakıcı hakkında soruşturma başlatıldı

Şehirler arası seyahat kısıtlaması olacak mı?

Şehirler arası seyahat kısıtlaması olacak mı?

Çarpıcı açıklama: Büyük deprem o ilimizde olacak

Çarpıcı açıklama: Büyük deprem o ilimizde olacak

İstanbul'da maganda terörü! Genç şarkıcı gözünü kaybetti

İstanbul'da maganda terörü! Genç şarkıcı gözünü kaybetti

İlginizi Çekebilir

'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'

'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'

Bakan Koca paylaştı: İşte 17 Kasım koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 17 Kasım koronavirüs tablosu

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Moderna'dan 'koronavirüs aşısı' açıklaması

Moderna'dan 'koronavirüs aşısı' açıklaması

Tüm doktorlar pozitif çıktı! Aile sağlığı merkezi karantinaya alındı

Tüm doktorlar pozitif çıktı! Aile sağlığı merkezi karantinaya alındı

Bakan Soylu söz verdi! Maden işçileri eylemlerini sonlandırdı

Bakan Soylu söz verdi! Maden işçileri eylemlerini sonlandırdı

Diğer Haberler

Milli Piyango sonuçları belli oldu! Milli Piyango sonuç sorgulama nasıl yapılır? Milli Piyango sonuçları 19 Kasım 2020!

Milli Piyango sonuçları belli oldu!

Gözlerine inanamadılar! Polisin şüphesi ortaya çıkardı

Gözlerine inanamadılar! Polisin şüphesi ortaya çıkardı

Eskişehir’deki DEAŞ operasyonunda 4 tutuklama!

Eskişehir’deki DEAŞ operasyonunda 4 tutuklama!

Meral Akşener ve Temel Karamollaoğlu'ndan 'Alaattin Çakıcı' açıklaması

Akşener ve Karamollaoğlu'ndan 'Alaattin Çakıcı' açıklaması

Son dakika: 81 ile 'Yüz Yüze Eğitime Ara Verilmesi' genelgesi!

81 ile 'Yüz Yüze Eğitime Ara Verilmesi' genelgesi!

Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü uyardı! 'Bıçak kemiğe dayandı'

Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü uyardı! 'Bıçak kemiğe dayandı'

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.