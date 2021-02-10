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Eskişehir’de tır yangını

10.02.2021 11:27 | Son Güncelleme:
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Eskişehir Bilecik karayolunda seyir halindeyken tekerinden başlayan alevlerin yayılması ile kısa sürede bir bölümü tutuşan tırda büyük hasar meydana gelirken, olay sırasında sürücü ve çevredekiler büyük panik yaşadı.Konya’dan İstanbul’a gitmek için yola çıkan deterjan yüklü Hüseyin Turan yönetimindeki 42 AGU 543 plakalı tırdan, Eskişehir-Bilecik karayolu 30’ncu kilometrede dumanlar yükselmeye başladı.

Eskişehir Bilecik karayolunda seyir halindeyken tekerinden başlayan alevlerin yayılması ile kısa sürede bir bölümü tutuşan tırda büyük hasar meydana gelirken, olay sırasında sürücü ve çevredekiler büyük panik yaşadı.
Konya’dan İstanbul’a gitmek için yola çıkan deterjan yüklü Hüseyin Turan yönetimindeki 42 AGU 543 plakalı tırdan, Eskişehir-Bilecik karayolu 30’ncu kilometrede dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü aracı durdurup aşağıya indi ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Bu sırada sürücü ve çevredekiler büyük panik yaşadı. İtfaiye ekiplerin çalışmaları ile alevler söndürülürken, araçta maddi hasar meydana geldi.
Sürücü Hüseyin Turan, "Rampanın orada araçtan duman geldi. Düzlüğe çıkınca durdum. Aşağı inince araç alev aldı" diye belirtti.

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