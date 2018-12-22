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Eskişehir'de TIR'dan 53 bin 600 paket kaçak sigara çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.12.2018 17:53 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR'de polis ekipleri, yol kontrolü sırasında arama yaptıkları TIR'ın dorsesindeki gizli bölmede 53 bin 600 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

Eskişehir'de TIR'dan 53 bin 600 paket kaçak sigara çıktı

ESKİŞEHİR,(DHA)- ESKİŞEHİR'de polis ekipleri, yol kontrolü sırasında arama yaptıkları TIR'ın dorsesindeki gizli bölmede 53 bin 600 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, yol kontrolü sırasında sürücüsü ve plakası açıklanmayan bir TIR'ı durdurdu. TIR'daki aramada, dorseye yapılan gizli bölmede 53 bin 600 paket çeşitli markalarda gümrük kaçağı sigara ele geçirdi. Gözaltına alınan TIR şoförü KOM Şubesi'ne götürüldü.

FOTOĞRAFLI

Eskişehir'de TIR'dan 53 bin 600 paket kaçak sigara çıktıEskişehir'de TIR'dan 53 bin 600 paket kaçak sigara çıktıEskişehir'de TIR'dan 53 bin 600 paket kaçak sigara çıktıEskişehir'de TIR'dan 53 bin 600 paket kaçak sigara çıktı

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