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Eskişehir’de tombala operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.10.2020 11:17 | Son Güncelleme

Eskişehir’de, bir derneğe ait iki ayrı ikamete düzenlenen kumar operasyonunda, 56 şüpheliye korona virüs (Covid-19) tedbirlerine aykırı davranmaktan toplam 176 bin TL idari para cezası uygulandı.Edinilen bilgiye göre olay, Odunpazarı ilçesi İstiklal Mahallesinde yaşandı.

Eskişehir’de, bir derneğe ait iki ayrı ikamete düzenlenen kumar operasyonunda, 56 şüpheliye korona virüs (Covid-19) tedbirlerine aykırı davranmaktan toplam 176 bin TL idari para cezası uygulandı.
Edinilen bilgiye göre olay, Odunpazarı ilçesi İstiklal Mahallesinde yaşandı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, söz konusu mahallede faaliyet gösteren bir dernek ile bu derneğe ait iki ikamette kumar oynatıldığı bilgisine ulaşıldı. Alınan bilgi üzerine oluşturulan özel ekip ile düzenlenen operasyonda kumar oynadığı belirlenen 56 şüpheli yakalandı. Ayrıca operasyonda, 4 adet tabanca, 3 adet av tüfeği, 55 adet av tüfeği kartuşu, 243 adet mermi, 745 adet tombala kağıdı, 89 adet tombala topu bulunarak muhafaza altına alındı.
Yakalanan şahıslar hakkında kumar oynamak ve kumar oynamaya yer ve imkan sağlamaktan idari işlem yapılırken, 2 şüphelinin de farklı suçlardan aranması olduğu tespit edildi. Ayrıca Korona virüs tedbirlerine aykırı davranmaktan 56 şahsa toplam 176 bin 400 TL para cezası uygulandı.
Öte yandan dernek başkanı hakkında ’Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranmak’ suçundan ifadesi alınarak serbest bırakılırken, ikamet sahibi hakkında ise, 6136 sayılı kanun maddesi gereği adli işlem yapılarak adliyeye sevk edildi.

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