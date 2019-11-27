Eskişehir’de trafik kazası: 1 ölü

Eskişehir’de, bir tır sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana geldiği belirtilen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre; Rahmi Yılmaz idaresindeki 34 CIE 491 plakalı tır, Eskişehir-Ankara karayolu Oğlakçı mevkinde seyir halindeyken, iddialara göre sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje devrildi.

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince, hayatını kaybettiği belirlenen sürücü Rahmi Yılmaz’ın cansız bedeni, Olay Yeri İncelenme ekiplerinin çalışmaları ardından otopsi işlemleri için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna gönderildi.

Öte yandan kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.



