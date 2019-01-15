Eskişehir'de trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, İ.Ş. idaresindeki 26 S 6073 plakalı servis otobüsü, Eskişehir-Afyonkarahisar kara yolunun 25. kilometresinde Devrim Cevizci'nin kullandığı 07 MVE 07 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, otomobilde bulunan Mahir Cevizci öldü, Devrim Cevizci ile Ali Özdemir yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Sürücü İ.Ş. gözaltına alındı.
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