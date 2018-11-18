HABER

Eskişehir'de trafik kazası: 2 ölü, 5 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.11.2018 17:51 | Son Güncelleme

Eskişehir'de trafik kazası: 2 ölü, 5 yaralı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Gökhan Yiğittepe idaresindeki 26 BB 774 plakalı otomobil, Huzur Mahallesi Uçaklar Sokak'ta Levent Altun'un kullandığı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçlardaki 5 kişi yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekipleri tarafından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Yunus Emre Devlet Hastanesi ile Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Eskişehir Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralılardan Nazire Altun (63) ile ESOGÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Kerim Dursun (16) müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

PARTNERÜnlü şarkıcı her şeyi anlattıÜnlü şarkıcı her şeyi anlattı
Çocukarıyla birlikte eylem yaptılarÇocukarıyla birlikte eylem yaptılar
Bakan Pekcan: Gümrük kapılarımızda modernleşme ve dijitalleşmeye gidiyoruzBakan Pekcan: Gümrük kapılarımızda modernleşme ve dijitalleşmeye gidiyoruz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
2 ölü 5 yaralı trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

Otoyollarda hız sınırı yükseliyor! Bakan Soylu duyurdu

Otoyollarda hız sınırı yükseliyor! Bakan Soylu duyurdu

Melih Gökçek'in oğlu Osman Gökçek Sincan'da kriz yarattı: Sincanlı olmayan belediye başkanı istemiyoruz!

Melih Gökçek'in oğlu Osman Gökçek Sincan'da kriz yarattı: Sincanlı olmayan belediye başkanı istemiyoruz!

Fatih Altaylı'dan Kadir Mısıroğlu'na: Yunan kazansa idi restoran ne olurdu!

Fatih Altaylı'dan Kadir Mısıroğlu'na: Yunan kazansa idi restoran ne olurdu!

İstanbul'da ünlü fast food zincirinde büyük skandal! Hamburgerden çıkan kurda tazminat davası

İstanbul'da ünlü fast food zincirinde büyük skandal! Hamburgerden çıkan kurda tazminat davası

Hadise'den sonra Ebru Gündeş de köfte dudak oldu

Hadise'den sonra Ebru Gündeş de köfte dudak oldu

O Ses Türkiye'yi terk etti! Acun Ilıcalı telefonla aradı...

O Ses Türkiye'yi terk etti! Acun Ilıcalı telefonla aradı...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TSK, Afrin'de operasyon başlattı

TSK, Afrin'de operasyon başlattı

Dışişleri'den Kıbrıs açıklarında arama faaliyeti yapan firmalara uyarı

Dışişleri'den Kıbrıs açıklarında arama faaliyeti yapan firmalara uyarı

Marmaris'te sağanak yağmur tekneleri batırdı

Marmaris'te sağanak yağmur tekneleri batırdı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan otizmli çocukların ailelerine çağrı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan otizmli çocukların ailelerine çağrı

Düzce'de Yığılca ilçesi belediye başkanının damadı FETÖ'den tutuklandı

Düzce'de Yığılca ilçesi belediye başkanının damadı FETÖ'den tutuklandı

Muğla'da Eğitim-Bir-Sen yöneticisi öğretmen için '23 kız öğrenciyi taciz etti' iddiası

Muğla'da Eğitim-Bir-Sen yöneticisi öğretmen için '23 kız öğrenciyi taciz etti' iddiası

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.