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Eskişehir’de trafik kazası: 3 ölü, 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.07.2019 11:05 | Son Güncelleme

Eskişehir’de, otomobille tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi öldü, 3 kişi ise yaralandı.Alınan bilgilere göre; kaza Sivrihisar-Eskişehir karayolunun 38.

Eskişehir’de, otomobille tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi öldü, 3 kişi ise yaralandı.
Alınan bilgilere göre; kaza Sivrihisar-Eskişehir karayolunun 38. kilometresinde yaşandı. Zekeriya Güler (38) idaresindeki 16 ZC 794 plakalı otomobil, İsmet Dinler’in yönetimindeki 42 GN 986 plakalı tırla çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Zekeriya Güler ile araçta bulunan çocukları Elif (12) ile Enise Güler (9) olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazada yaralan anne Fatma (38), kızı Cemre Güler (4) ile yakınlarının oğlu Hamza Güler (18), olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Şehir Hastanelerine götürüldü. Ayrıca tedavi altına alınan 3 kişinin hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.
Öte yandan, jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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