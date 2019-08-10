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Eskişehir'de trafik kazası: 5 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2019 10:05 | Son Güncelleme

Eskişehir'de trafik kazası: 5 yaralı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Eşref Yaşar Sezer idaresindeki 26 ABN 073 plakalı otomobil, Orhangazi Mahallesi Ulusal Egemenlik Bulvarı'nda yol kenarındaki bankete çarptı.

Kazada, sürücü Sezer ve araçta bulunan Selma Sezer ile Nazile, Cengiz ve Ayça Selet yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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5 yaralı Eskişehir trafik kazası

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