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Eskişehir'de trafikte hamile kadının darbedilmesine ilişkin dava

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2019 14:06 | Son Güncelleme

Hamile kadın ve eşini darbeden sanıkla ilgili açılan davanın duruşmasında olay anına ilişkin kamera görüntüleri mahkemeye sunuldu

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de geçen yıl trafikte hamile kadın ve eşini darbedilmesine ilişkin açılan dava kapsamında olay anına ilişkin kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Eskişehir 6. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasında tutuksuz yargılanan Murat Y. ile mağdur Fatma Didem Bayav, eşi Murat Bayav ve taraf avukatları hazır bulundu.

Suçlamaları kabul eden sanık, yol vermeme meselesi yüzünden tartıştıklarını anlatarak, "Olayın orada kapatılacağını düşünmüştüm. Beni tahrik etti. Ben gidip doktor raporu almadım. Yaralarım iyileşti. Şikayet edileceğimi bilmiyordum." dedi.

Davacı Murat Bayav ise şikayetçi olduğunu dile getirerek, "Diğer sürücü beni araca doğru itekledi. Ardından yüzüme doğru vurdu. Gözlüğümün bağlantı yeri kırıldı. Yüzümden yaralandım. Elimle kendimi korumaya çalıştım. Eşimin yüzüne de vurdu. Ben diğer sürücüye vurmadım. Yeniden 900 liraya gözlük almak zorunda kaldım. Şikayetçiyim. Hamile eşimin başına bir şey gelebilirdi." diye konuştu.

Olayla ilgili kamera kayıtlarının mahkemeye sunulduğu duruşma ertelendi.

Eskişehir merkez Odunpazarı İlçesi Büyükdere Mahallesi Millet Caddesi'nde geçen yıl yaşanan olayda, Murat Bayav ile Murat Y, arasında trafik meselesi yüzünden çıkan tartışma kavgaya dönüşmüştü. Olay sonrası Bayav çifti, Murat Y'den şikayetçi olmuştu.

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