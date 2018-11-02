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Eskişehir'de trafodan kablo çalan hırsızlara tutuklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2018 12:56 | Son Güncelleme

Eskişehir'de trafodan kablo çalan hırsızlara tutuklama

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in Çifteler ilçesinde, elektrik trafolarından bakır kablo çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, elektrik trafolarında meydana gelen hırsızlık olayları üzerine harekete geçti.

Hayriye Mahallesi'nde yol kenarındaki bir elektrik trafosuna girdikleri belirlenen şüpheliler Murat E. (38), Murat B. (32) ve Fatih B. (34), jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

İlçedeki 9 elektrik trafosundan bakır kablo çaldıkları tespit edilen şüpheliler, jandarmadaki sorgularının ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
Eskişehir kablo hırsızlığı

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