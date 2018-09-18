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Eskişehir'de tramvayın çarptığı genç ağır yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2018 14:36 | Son Güncelleme

Eskişehir'de tramvayın çarptığı genç ağır yaralandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de tramvayın çarptığı 17 yaşındaki genç ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Uluönder Mahallesi-Batıkent seferini yapan tramvay, İsmet İnönü 2 Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Enes Küçük'e çarptı.

Tramvayın altında sıkışan Küçük, kaza yerine sevk edilen ekipler tarafından kısa sürede çıkarılarak ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Küçük'ün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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Eskişehir tramvay

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