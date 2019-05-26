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Eskişehir'de tramvayın çarptığı kişi hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.05.2019 14:20 | Son Güncelleme

Eskişehir'de tramvayın çarptığı kişi hayatını kaybetti

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de dün tramvayın çarptığı kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, dün Otogar-Osmangazi Mahallesi seferini yapan E.G. idaresindeki tramvayın Gökmeydan Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı'nda çarpması sonucu ağır yaralanan İsmail Hira (59), tedavi altında olduğu Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesindeki müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Hira'nın cenazesi, ESOGÜ Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Eskişehir tramvay

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