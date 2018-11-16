HABER

Eskişehir'de tuğla fabrikasına kumar operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2018 11:29 | Son Güncelleme

Kumar oynanması için yer ve imkan sağladıkları iddia edilen 3 şüpheli yakalandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de eski tuğla fabrikasında kumar oynanması için yer ve imkan sağladıkları iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Emirler Mahallesi'nde faal olmayan tuğla fabrikasında "tombala" adı altında kumar oynatıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Operasyonda A.Ö, İ.K. ile M.Ç, "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Fabrikada yapılan aramada kumar makineleri, ekipmanları ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Kumar oynadıkları belirlenen 74 kişiye 259'ar lira ceza kesildi.

5 kardeş lüks markaların benzerini yapıyor! İşte fiyatı5 kardeş lüks markaların benzerini yapıyor! İşte fiyatı
Gümüşhane'de klimalı duraklarGümüşhane'de klimalı duraklar
Bireysel silahlanma korkutuyorBireysel silahlanma korkutuyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Eskişehir kumar tombala

En Çok Okunan Haberler

Çeçenistan lideri 5 yaşındaki rekortmen çocuğa araba hediye etti

Çeçenistan lideri 5 yaşındaki rekortmen çocuğa araba hediye etti

Samsun'da bekar evinde hayatlarının şokunu yaşadılar!

Samsun'da bekar evinde hayatlarının şokunu yaşadılar!

Patates ve soğanda zam yolda!

Patates ve soğanda zam yolda!

Cezaevindeki ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar'dan ilk fotoğraf!

Cezaevindeki ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar'dan ilk fotoğraf!

Lisede cinsel ilişki skandalı! Öğretmen, iki öğrencisiyle...

Lisede cinsel ilişki skandalı! Öğretmen, iki öğrencisiyle...

Kadir Mısıroğlu’nun kaçak restoranını yıkın önergesi!

Kadir Mısıroğlu’nun kaçak restoranını yıkın önergesi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Avcılar'da fabrikada yangın! Çok sayıda itfaiye sevk edildi

Son dakika! Avcılar'da fabrikada yangın! Çok sayıda itfaiye sevk edildi

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan Kadir Mısıroğlu açıklaması

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan Kadir Mısıroğlu açıklaması

8 arkadaşı şehit olan asker ile ilgili yürekleri dağlayan detay!

8 arkadaşı şehit olan asker ile ilgili yürekleri dağlayan detay!

Meteoroloji'den 6 il için kar uyarısı!

Meteoroloji'den 6 il için kar uyarısı!

AVM'deki Atatürk heykeline tepki: Kim bu adam?

AVM'deki Atatürk heykeline tepki: Kim bu adam?

Ankara'da gözaltı hareketliliği! Asker ve sivillere operasyon

Ankara'da gözaltı hareketliliği! Asker ve sivillere operasyon

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.