Eskişehir'de tuğla fabrikasına kumar operasyonu

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de eski tuğla fabrikasında kumar oynanması için yer ve imkan sağladıkları iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Emirler Mahallesi'nde faal olmayan tuğla fabrikasında "tombala" adı altında kumar oynatıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Operasyonda A.Ö, İ.K. ile M.Ç, "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Fabrikada yapılan aramada kumar makineleri, ekipmanları ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Kumar oynadıkları belirlenen 74 kişiye 259'ar lira ceza kesildi.

