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Eskişehir'de ülkücü gençlerin anısına 'Şehitlere Saygı Yürüyüşü'

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2018 21:20 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR'de MHP İl Başkanlığı tarafından, 12 Eylül'de idam edilen 9 ülkücü için 'Şehitlere Saygı Yürüyüşü' düzenlendi.

Eskişehir'de ülkücü gençlerin anısına 'Şehitlere Saygı Yürüyüşü'

Eyüp KELEBEK / ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de MHP İl Başkanlığı tarafından, 12 Eylül'de idam edilen 9 ülkücü için 'Şehitlere Saygı Yürüyüşü' düzenlendi.
12 Eylül 1980 askeri darbesinin yıldönümünde, darbe yönetiminin idam ettirdiği ülkücü gençler Ahmet Kerse, Ali Bülent Orkan, Cengiz Baktemur, Cevdet Karakaş, Fikri Arıkan, Halil Esendağ, İsmet Şahin, Mustafa Pehlivanoğlu ve Selçuk Duracak Eskişehir'de anıldı. '12 Eylül, Darağacında 9 Yiğit Karanfil' adı altında düzenlenen yürüyüş ve anma etkinliği akşam saatlerinde Hamamyolu Caddesi Yediler Parkı'nda başladı. Yürüyüşe MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, MHP İl Başkanı İsmail Candemir, Büyük Birlik Partisi (BBP) Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Namık Akdoğan ve Ülkü Ocakları yöneticilerinin de aralarında bulunduğu yaklaşık 300 kişi katıldı.
Cumhuriye Mahallesi'ndeki Zübeyde Hanım Kültür Merkezi'ne kadar yürüyen kalabalık daha sonra burada düzenlenen toplantıya katıldı.

FOTOĞRAFLI

Eskişehir'de ülkücü gençlerin anısına 'Şehitlere Saygı Yürüyüşü'Eskişehir'de ülkücü gençlerin anısına 'Şehitlere Saygı Yürüyüşü'Eskişehir'de ülkücü gençlerin anısına 'Şehitlere Saygı Yürüyüşü'

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