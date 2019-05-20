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Eskişehir'de "Uyum Mahalle Buluşmaları"

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2019 22:26 | Son Güncelleme

Göç İdaresi Uyum ve İletişim Daire Başkanı Aydın Keskin Kadıoğlu: - "Ülkemizin dört bir yanını dolaşıp, yerel halk ve yabancı misafirlerimizle buluşmaya devam edip, dünyada kardeşçe, birlik ve beraberlik içinde yaşanabileceğini göstereceğiz"

ESKİŞEHİR (AA) - Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Dairesi Başkanlığı tarafından Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) işbirliğinde düzenlenen iftar programıyla "Uyum Mahalle Buluşmaları"nın dördüncüsü Eskişehir'de gerçekleştirildi.

Cumhuriyet Lisesi bahçesinden düzenlenen iftar programı Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı, daha sonra ilahiler seslendirildi, sanatçı Dursun Ali Erzincalı'nın naat-ı şerif dinletisi sunuldu.

Göç İdaresi Uyum ve İletişim Daire Başkanı Kadıoğlu, iftarın ardından yaptığı konuşmada, ilkini Ankara'da yaptıkları "Uyum Mahalle Buluşmaları"nın dördüncüsü gerçekleştirmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Ramazan ayı içinde Eskişehir'in ardından Bursa, Sakarya, Kocaeli, Adana, İzmir'de mahalle buluşmaları yapacaklarını anlatan Kadıoğlu, şöyle konuştu:

"Söz konusu mahalle buluşmalarından sonra 17 kentimizde de bu çalışmalarımıza devam edeceğiz. Uyum Mahallesi Buluşmaları farklı kültürlerin bir araya gelerek, kaynaştığı aynı mahallede yaşayan ama belki hiç selamlaşmamış insanların aynı sofrada buluşup sohbet ettiği anları sağlıyor. Bu özel günde sizlere ev sahipliği yapmamın mutluluğu yaşıyoruz. Anadolu coğrafyası, tarih sahnesinde her daim kültür beşiği olmuştur. Nasıl ki biz bu topraklara göç ettiysek, bu topraklar bizi bağrına basmışsa bizler de mazlumlara, çaresizlere kapımızı açıp, onları kendimize komşu bilerek ecdadımızın şanına yakışır bir şekilde çalışıyoruz.

Yerel toplum tarafından göçmenler hakkından yanlış bilinen doğruların idrak edilmesini sağlamayı amaçlıyoruz. Nerede ihtiyaç varsa biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak orada olacağız. Ülkemizin dört bir yanını dolaşıp, yerel halk ve yabancı misafirlerimizle buluşmaya devam edip, dünyada kardeşçe, birlik ve beraberlik içinde yaşanabileceğini göstereceğiz."

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Bölge Saha Ofisi Takım Lideri Emir Bengisoy ise Türkiye'de uluslararası koruma altında yaşayan mültecilerin, misafirlerin yerli topluluk üyeleriyle sosyal uyum içinde yaşamaları amacıyla birlikte bulunuyoruz.

Mültecilerin sosyal uyumlarının güçlendirilmesinin önemine dikkati çeken Bengisoy, "Mültecilerin toplumumuzun bir üyesi olarak eşit bir şekilde beraberce barış içinde yaşamalarının bu güzelliklerden geçiyor. Birlikte olmamamız, kültürlerimizi tanımamız ve yakınlaşmamız çok önemli." dedi.

Eskişehir İl Göç İdaresi Müdür Vekili Gökhan Akyıldız ise Türkiye'nin gönül coğrafyasının temelinde insan sevgisinin olduğunu belirterek, Türkiye'nin her millete gönlünü açan ender bir medeniyet olduğunu dile getirdi.

Eskişehir Vali Yardımcısı Bekir Şahin Tütüncü ve diğer ilgililer ile Irak, Afganistan, Suriye, Pakistan, Gana, Fildişi, Hindistan, Moğolistan, Cezayir, Rusya gibi ülkelerden yaklaşık 150 davetli katıldı.

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Eskişehir göç idaresi genel müdürlüğü Uyum Mahalle Buluşmaları

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