Eskişehir'de uyuşturucu ile yakalanan şüpheliler adliyede

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de polis ekiplerinin yaptığı uyuşturucu operasyonunda, üzerinde 74,40 gram eroin ile 76,49 gram bonzai ele geçirilen 5 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Eskişehir'e şehir dışından getirdikleri uyuşturucu madde sokmaya çalışan ve sokak satıcılarına yönelik yapılan operasyonda 5 kişiyi yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin üzerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 74,40 gram eroin ile 76,49 gram bonzai ele geçirildi.
'BİZ İÇİCİYİZ, BİLİYON MU?'
Şüphelilerden 1'i uyuşturucu madde kullanmak suçundan ifadesi alınıp hakkında gerekli yasal işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldı, 4 şüpheli ise uyuşturucu madde ticareti yapmaktan adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden biri adliye önünde görüntü çeken gazetecilere dönerek, "Antalya'ya gidin, iğne vuranları çekin de ölenleri alın. Biz içiciyiz biliyon mu?" diye bağırdı.
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