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Eskişehir’de uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.02.2019 11:18 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR'de uyuşturucu satıcıları ile kullanıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir’de uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı

Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR,(DHA)- ESKİŞEHİR'de uyuşturucu satıcıları ile kullanıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda esrar, bonzai ve metamfetamin ele geçirildi.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yürüttükleri çalışmalar sonucunda kentte uyuşturucu ticareti yapan ve kullanan şüphelileri tespit etti. Ardından da operasyon için düğmeye bastı. Mahkeme kararıyla daha önceden belirlenen adreslere baskın yapan Narkotik polisi, 10 şüpheliyi gözaltına aldı. Evlerde yapılan aramalarda 9 kilo 660 gram esrar, 3.05 gram bonzai, 28.75 gram metamfetamin ile 1 adet tabanca ve 10 adet mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan 10 şüpheliden 8’i hakkında 'uyuşturucu madde kullanmaktan' işlem yapılırken, 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

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Eskişehir’de uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltıEskişehir’de uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı

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