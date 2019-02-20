HABER

Eskişehir’de uyuşturucu operasyonu, 10 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.02.2019 11:29 | Son Güncelleme

Eskişehir’de düzenlenen operasyonda 9 kilogram 660 gram esrar ele geçirilirken, 10 şüpheli şahıs da gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Eskişehir’de uyuşturucu operasyonu, 10 gözaltı

Eskişehir’de düzenlenen operasyonda 9 kilogram 660 gram esrar ele geçirilirken, 10 şüpheli şahıs da gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 10 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, şahısların üzerlerinde ve araçlarında aramalarda bulunuldu. Yapılan aramalarda 9 kilogram 660 gram esrar maddesi, 3,05 gram bonzai maddesi, 28,75 gram metamfetamin maddesi, 1 adet silah ve 10 adet mermi ele geçirildi.
Gözaltına alınan ve işlemleri tamamlanan 10 şüpheliden 2’si sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Eskişehir’de uyuşturucu operasyonu, 10 gözaltı

Bu fotoğraf hayatını değiştirdi! Bu fotoğraf hayatını değiştirdi!
Karadenizli'den dolapdurak buluşu! Çocuğu üşümesin diye bakın ne yaptı Karadenizli'den dolapdurak buluşu! Çocuğu üşümesin diye bakın ne yaptı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mehmet Özhaseki: Bu söz bile insanı ürkütüyor

Mehmet Özhaseki: Bu söz bile insanı ürkütüyor

ABD'den kritik Türkiye açıklaması!

ABD'den kritik Türkiye açıklaması!

Ünlü spikerden müjdeli haber!

Ünlü spikerden müjdeli haber!

Fatih Terim'in olay fotoğrafı ortaya çıktı

Fatih Terim'in olay fotoğrafı ortaya çıktı

Gündeme bomba gibi düştü! 'Maalesef içimizden vurulduk'

Gündeme bomba gibi düştü! 'Maalesef içimizden vurulduk'

Adaylık parasını yatıramayınca gözyaşlarını tutamadı!

Adaylık parasını yatıramayınca gözyaşlarını tutamadı!

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar şaşkın

Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar şaşkın

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Şahte şeyhle ilgili flaş gelişme! 'Taciz ettirdi...'

Şahte şeyhle ilgili flaş gelişme! 'Taciz ettirdi...'

D-100 kenarında hurdacılar fark etti! Hayatlarının şoku...

D-100 kenarında hurdacılar fark etti! Hayatlarının şoku...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Oğlunu pompalı tüfekle öldürdü! Nedeni akılalmaz...

Oğlunu pompalı tüfekle öldürdü! Nedeni akılalmaz...

Korkunç! Evden kaçan gençler kollarını kesmiş halde bulundu

Evden kaçan gençler bu halde bulundu! 'Gidin, canımız acımıyor'

Ölü bedenleri her yeri sardı! 'Son günlerde sık sık rastlıyoruz'

Ölü bedenleri her yeri sardı! 'Son günlerde sık sık rastlıyoruz'

Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar 'ilk kez karşılaştık' dedi

Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar şaşkın

Ardeşen’de korkunç olay! Cansız bedeni bulundu

Ardeşen’de korkunç olay!

Görüntüsü olay olmuştu! Dilara yine gözaltına alındı

Görüntüsü olay olmuştu! Dilara yine gözaltına alındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.