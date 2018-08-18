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Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2018 20:45 | Son Güncelleme

Uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, kentte uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezindeki bir adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda şüpheli Osman Nuri Ö. (40) gözaltına alındı.

Şüphelinin üzerinde yapılan aramada, 19,25 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
uyuşturucu

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