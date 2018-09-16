Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu

ESKİŞEHİR, (DHA) - ESKİŞEHİR'de, polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 10 kişi gözaltına alınırken, 466,46 gram bonzai maddesi ile 22 ecstasy hap ele geçirildi. Gözaltındaki şüphelilerden 6'sı, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, yarın başlayacak yeni eğitim- öğretim yılı öncesi uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Narkotik köpeği 'Cankız'ın da kullanıldığı operasyonda 466,46 gram bonzai maddesi ile 22 ecstasy hap ele geçirildi. Operasyonda, 4'ü 'uyuşturucu madde ticareti yapmak', 6'sı 'uyuşturucu madde kullanmak' suçundan 10 kişi gözaltına alındı. 6 şüpheli, götürüldüğü İl Emniyet Müdürlüğü'nde işlemlerinin yapılmasının ardından serbest bırakılırken, 4 şüphelinin ise sorgularının tamamlanmasından sonra 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edileceği bildirildi.
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