HABER

Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 16.09.2018 17:47 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR'de, polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 10 kişi gözaltına alınırken, 466,46 gram bonzai maddesi ile 22 ecstasy hap ele geçirildi.

ESKİŞEHİR, (DHA) - ESKİŞEHİR'de, polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 10 kişi gözaltına alınırken, 466,46 gram bonzai maddesi ile 22 ecstasy hap ele geçirildi. Gözaltındaki şüphelilerden 6'sı, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, yarın başlayacak yeni eğitim- öğretim yılı öncesi uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Narkotik köpeği 'Cankız'ın da kullanıldığı operasyonda 466,46 gram bonzai maddesi ile 22 ecstasy hap ele geçirildi. Operasyonda, 4'ü 'uyuşturucu madde ticareti yapmak', 6'sı 'uyuşturucu madde kullanmak' suçundan 10 kişi gözaltına alındı. 6 şüpheli, götürüldüğü İl Emniyet Müdürlüğü'nde işlemlerinin yapılmasının ardından serbest bırakılırken, 4 şüphelinin ise sorgularının tamamlanmasından sonra 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edileceği bildirildi.

PARTNER'Müslüm Gürses bu bağlamayı 8 yıl çaldı''Müslüm Gürses bu bağlamayı 8 yıl çaldı'
İnşaat malzemesi yüklü kamyonet devrildi, sürücü kaçtıİnşaat malzemesi yüklü kamyonet devrildi, sürücü kaçtı
FETÖ'den gözaltına alınan 10 astsubay sağlık kontrolünden geçirildiFETÖ'den gözaltına alınan 10 astsubay sağlık kontrolünden geçirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hadise malları kardeşlerine kaptırdı

Hadise malları kardeşlerine kaptırdı

Ece Erken açıkladı! Nihat Doğan'ın yerine kim geliyor?

Ece Erken açıkladı! Nihat Doğan'ın yerine kim geliyor?

Suriye'den Kayseri'ye geldi... Para kazanmak için bulduğu yolla sosyal medyayı salladı!

Suriye'den Kayseri'ye geldi... Para kazanmak için bulduğu yolla sosyal medyayı salladı!

Fatih Altaylı'dan tartışma yaratacak yazı: İşçiler, açılışa 5 hafta kala sudan sebeplerden 'Ayaklandılar'; hayırdır inşallah

Fatih Altaylı'dan tartışma yaratacak yazı: İşçiler, açılışa 5 hafta kala sudan sebeplerden 'Ayaklandılar'; hayırdır inşallah

İnce, 'dünyanın en çok yakan arabası'nı paylaştı: 300 metrede 450 TL yaktı

İnce, 'dünyanın en çok yakan arabası'nı paylaştı: 300 metrede 450 TL yaktı

ABD'nin Massachusetts eyaletinde korkunç olay: Köpek balığı saldırısı sonucu bir kişi hayatını kaybetti

ABD'nin Massachusetts eyaletinde korkunç olay: Köpek balığı saldırısı sonucu bir kişi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bursa’nın İnegöl ilçesinde sevgili kabusu! Teklifi reddedince...

Bursa’nın İnegöl ilçesinde sevgili kabusu! Teklifi reddedince...

Bu test sosyal medyayı salladı

Bu test sosyal medyayı salladı

İstanbul'un göbeğinde akılalmaz olay: Bonzai hazırlarken görüntülendi kameraya saldırdı

İstanbul'un göbeğinde akılalmaz olay: Bonzai hazırlarken görüntülendi kameraya saldırdı

Deve kuşu yumurtasının boşu 100 liradan satılıyor

Deve kuşu yumurtasının boşu 100 liradan satılıyor

Fenomen adamın sıra dışı tasarımı

Fenomen adamın sıra dışı tasarımı

Katil kim? Sosyal medya bunu konuşuyor

Katil kim? Sosyal medya bunu konuşuyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.