Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 5 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Narkotik köpeklerinin de katıldığı operasyonda uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddia edilen 5 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan zanlıların evlerinde ve üzerlerinde yapılan aramada, çeşitli miktarlarda metamfetamin, esrar ve uyuşturucu hap ele geçirildi.

Zanlıların, emniyetteki sorgularının sürdüğü öğrenildi.

