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Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2018 15:33 | Son Güncelleme

Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli ile kullanmak amacıyla uyuşturucu temin eden 5 kişi yakalandı.

Şüphelilerin üzeri ve adreslerindeki aramada, bir miktar genetiği değiştirilmiş esrar ve sentetik uyuşturucu ile yivsiz av tüfeği ele geçirildi.

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