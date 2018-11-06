Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli ile kullanmak amacıyla uyuşturucu temin eden 5 kişi yakalandı.
Şüphelilerin üzeri ve adreslerindeki aramada, bir miktar genetiği değiştirilmiş esrar ve sentetik uyuşturucu ile yivsiz av tüfeği ele geçirildi.
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