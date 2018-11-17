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Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.11.2018 13:52 | Son Güncelleme

Operasyonda İran uyruklu 5 şüpheli yakalandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda İran uyruklu 5 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, önceden belirlenen bir adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, uyuşturucu madde ticareti yapan İran uyruklu bir şüpheli ile söz konusu kişiden uyuşturucu temin eden 4 İranlı yakalandı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 10,95 gram Afyon sakızı ile 12,15 gram genetiği değiştirilmiş esrar ele geçirildi.

"Uyuşturucu madde kullanmak" suçundan işlem yapılan 4 şüpheli, emniyetteki sorgularının ardından serbest bırakıldı.

Uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddia edilen İranlı şüphelinin ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Eskişehir uyuşturucu

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