Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 746 gram esrar, 516 gram plaka esrar, 322 adet sentetik uyuşturucu, 1,65 gram metamfetamin ele geçirildi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, düzenledikleri operasyonda 6 şüpheliyi yakaladı. Şüphelilerin üzerlerinde, araçlarında ve evlerinde yapılan aramada; değeri yaklaşık 300 bin lira değerinde 746 gram esrar, 516 gram plaka esrar, 322 adet sentetik uyuşturucu, 1,65 gram metamfetamin, 1 hassas terazi ele geçirildi.

Yakalanan 2 şüpheli hakkında 'uyuşturucu ticareti yapmak', 4 şüpheli hakkında ise 'uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak' suçlarından yasal işlem yapıldı. Sorgusu tamamlanan bir şüpheli adliyeye sevk edildi.

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