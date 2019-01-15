Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Kentte uyuşturucu ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Narko Tim ekipleri, daha önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Polis ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 5 şüpheli ile kullanmak amacıyla uyuşturucu temin ettikleri belirlenen 2 kişiyi yakaladı.
Gözaltına alınan zanlıların evlerindeki aramada, 560,95 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar) ve 6,73 gram sentetik uyuşturucu ile bir av tüfeği ele geçirildi.
Okuyucu Yorumları 0 yorum