HABER

Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 15.01.2019 12:37 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 560,95 gram skunk, 2,88 gram bonzai, 3,85 gram metamfetamin ve 1 av tüfeği ele geçirildi, 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu

Ali Naki ERDOĞAN/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 560,95 gram skunk, 2,88 gram bonzai, 3,85 gram metamfetamin ve 1 av tüfeği ele geçirildi, 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, düzenledikleri operasyonda 7 şüpheliyi yakaladı. Şüphelilerin üzerlerinde, araçlarında ve evlerinde yapılan aramada 560,95 gram skunk, 2,88 gram bonzai, 3,85 gram metamfetamin ve 1 av tüfeği ele geçirildi. Yakalanan 5 şüpheli hakkında 'uyuşturucu madde ticareti yapmak', 2 şüpheli hakkında ise 'uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak' suçlarından yasal işlem yapıldı. Sorgusu tamamlanan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

FOTOĞRAFLI

Eskişehir'de uyuşturucu operasyonuEskişehir'de uyuşturucu operasyonuEskişehir'de uyuşturucu operasyonu

PARTNERÖz babasından 2 kez hamile kaldı 6 yaşındayken de...Öz babasından 2 kez hamile kaldı 6 yaşındayken de...
Otomobileki uyuşturucuyu 'Dark' bulduOtomobileki uyuşturucuyu 'Dark' buldu
Tekirdağ'da 'Bisanthe Oda Müziği Festivali' başlıyorTekirdağ'da 'Bisanthe Oda Müziği Festivali' başlıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

"CHP'nin İzmir adayı belli oldu" iddiası

"CHP'nin İzmir adayı belli oldu" iddiası

Son ankette AK Parti'ye şok sonuçlar! 'Oy oranı düşüyor, kaybetme riski var'

Son ankette AK Parti'ye şok sonuçlar! 'Oy oranı düşüyor, kaybetme riski var'

Ve G.Saray'a dev müjde! Tarık Çamdal...

Ve G.Saray'a dev müjde! Tarık Çamdal...

Memurları ilgilendiren haber! Ücretler belli oldu

Memurları ilgilendiren haber! Ücretler belli oldu

Son ankette şaşırtan sonuç! 2009'a geriledi

Son ankette şaşırtan sonuç! 2009'a geriledi

Olay iddia: Çekilişteki toplarla ilgili görüntülerde...

Olay iddia: Çekilişteki toplarla ilgili görüntülerde...

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Alkol alıp öyle birine mesaj attı ki sonrası korkunç!

Alkol alıp öyle birine mesaj attı ki sonrası korkunç!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Liselilerin kavgasını ayırmak istedi! Sonrası korkunç

Liselilerin kavgasını ayırmak istedi! Sonrası korkunç

Hamama giden 18 kadın hastanelik oldu!

Hamama giden 18 kadın hastanelik oldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sivas'ta fuhuş operasyonu: 4'ü kadın 5 kişiye gözaltı

'Çek çek soyunayım valla, çek'

Mertcan'ın ölümü Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Hurdacıda kesilen aletten yayılan 'koku' panik yarattı

Kokusu her yeri sardı! Panik anları...

'İhbar ettin' tartışmasında silahlar konuştu: 5 yaralı

'İhbar ettin' tartışmasında silahlar konuştu: 5 yaralı

Komşusuna gitmek istedi, hayatını şokunu yaşadı! Soruşturma başlatıldı

Komşusuna gitmek istedi, hayatını şokunu yaşadı! Soruşturma başlatıldı

İzmir'de şoke eden olay... Annesini öldüren adamdan şikayetçi olmadı!

Savunması şaşkına çevirdi! Annesini öldüren adamdan...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.