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Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2019 15:56 | Son Güncelleme

Operasyonda 4 şüpheli yakalandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, kentte uyuşturucu madde ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatan Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, daha önceden belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddia edilen zanlı ile bu kişiden uyuşturucu temin ettikleri öne sürülen 3 şüpheli yakalandı.

Zanlının evinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu, bir hassas terazi ile 2 uyuşturucu kıyma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddia edilen şüphelinin emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

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4 şüpheli Eskişehir uyuşturucu

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