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Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2019 15:15 | Son Güncelleme

Operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 8'i serbest bırakıldı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 zanlıdan 8'i salıverildi.

Alınan bilgiye göre, kentte uyuşturucu ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Aramalarda 100,69 gram genetiği değiştirilmiş esrar, bir hassas terazi, 205 kilitli şeffaf poşet, esrar öğütmede kullanılan aparat ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği düşünülen 2 bin 670 lira bulundu.

"Uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak" suçlamasıyla gözaltına alınan 8 kişi, emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

"Uyuşturucu madde ticareti" suçlamasıyla gözaltına alınan zanlının ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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Eskişehir uyuşturucu

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