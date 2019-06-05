Eskişehir’de uyuşturucu operasyonu

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticaretiyle mücadele çalışmaları kapsamında belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 6 zanlı yakalandı.

Şüphelilerin evleri ve eklentilerinde yapılan aramalarda 18,66 gram sentetik uyuşturucu, 1 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Şüphelilerden 3'üne "uyuşturucu madde kullanmak ya da bulundurmak", diğer üç şüpheliye ise "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan işlem yapıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 2 şüpheli serbest bırakılırken, O.T. (35), A.G. (28), R.A. (23) ve K.G. (21) adliyeye sevk edildi.

