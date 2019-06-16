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Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2019 13:04 | Son Güncelleme

Özel harekat ekiplerinin desteğiyle düzenlenen operasyonda 8 şüpheli yakalandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Uyuşturucu madde ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kent genelinde daha önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Özel harekat ekiplerinin desteğiyle gerçekleştirilen ve drone da kullanılan operasyonda 8 şüpheli yakalandı.

Şüphelilere ait evde narkotik köpeklerle yapılan aramada, 147 sentetik uyuşturucu hap, 22,24 gram genetiği değiştirilmiş esrar, 35,84 gram bonzai, 3,94 gram esrar, 6 kök Hint keneviri, pompalı tüfek, 6 adet kartuş, hançer, 3 ruhsatsız tabanca, şarjör, 72 adet dolu fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılardan 2'si emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 6 şüphelinin sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan operasyon kapsamında kullanmak amacıyla uyuşturucu madde temin eden 19 kişi hakkında ise yasal işlem yapıldığı bildirildi.

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Eskişehir operasyon uyuşturucu

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