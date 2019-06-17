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Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2019 11:37 | Son Güncelleme

Operasyonda 5 şüpheli yakalandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, kentte uyuşturucu ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 2 şüpheli ile bu kişilerden uyuşturucu temin ettikleri iddiasıyla 3 kişi yakalandı.

Zanlılardan 3'ü emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Şüphelilerin evlerinde ve üst aramasında 112,11 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar), bir hassas terazi ile bir öğütücü ele geçirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Eskişehir uyuşturucu

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