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Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2019 14:52 | Son Güncelleme

Polisin düzenlediği operasyonda 2 zanlı yakalandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri önceden belirlenen adreslere Özel Harekat ekiplerinin de katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 2 zanlı yakalandı.

Gözaltına alınan bu kişilerin evlerinde yapılan aramalarda 25 sentetik uyuşturucu hap, 12,14 gram sentetik uyuşturucu, 2,18 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar) ile tabanca ele geçirildi.

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Eskişehir uyuşturucu

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