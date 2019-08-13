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Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2019 12:44 | Son Güncelleme

Polisin düzenlediği operasyonda 19,74 gram kokainle yakalanan şüpheli gözaltına alındı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı.

Kentte uyuşturucu satışının engellenmesi için çalışma yürüten İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, önceden belirlenen bir adrese baskın yaptı.

Operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen zanlı gözaltına alındı.

Söz konusu adreste yapılan aramalarda ise 19,74 gram kokain ve 0,63 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Eskişehir uyuşturucu

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