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Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2019 16:51 | Son Güncelleme

Operasyonda yakalanan 12 zanlıdan 3'ü tutuklandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapıldı.

Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda 16,93 gram sentetik uyuşturucu, 3 bin 840 ecstasy hap, 7 tablet, 7,59 gram esrar, hassas terazi, öğütücü aparat, ruhsatsız tabanca ve bu silaha ait fişekler ele geçirildi.

Gözaltına alınan 12 kişiden 8'i "uyuşturucu madde bulundurmak veya kullanmak" suçundan haklarında işlem yapılarak salıverildi.

Adliyeye sevk edilen diğer şüphelilerden 3'ü çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı, biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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