Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda iki şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Hasan Polatkan Havaalanı Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından geldikleri belirlenen iki zanlıyı yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilere ait valizde yapılan aramalarda 2,88 gram kokain ele geçirildi.

Bu kişilerden biri, emniyet müdürlüğünde hakkında "uyuşturucu madde bulundurmak veya kullanmak" suçundan işlem yapılarak serbest bırakıldı. "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alınan diğer şüphelinin ise işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

