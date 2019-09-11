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Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 11.09.2019 13:58 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR'de, uyuşturucu sattığı belirlenen şüphelinin üzerinde yapılan aramada 125,94 gram metamfetamin, 100 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de, uyuşturucu sattığı belirlenen şüphelinin üzerinde yapılan aramada 125,94 gram metamfetamin, 100 uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, adliyeye sevk edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde, uyuşturucu sattığı tespit edilen şüpheliyi yakaladı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada 125,94 gram metamfetamin ile 100 uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilip, adliyeye sevk edildi.

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