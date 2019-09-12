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Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2019 11:29 | Son Güncelleme

Operasyonda 4 şüpheli yakalandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde önceden belirlenen bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 4 zanlı, 2 bin 224 sentetik uyuşturucu hap, 137,53 gram genetiği değiştirilmiş esrar (skunk), 0,21 gram kokain ve hassas teraziyle yakalandı.

Gözaltına alınan 4 şüpheliden biri, emniyette ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Diğer zanlıların işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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Eskişehir uyuşturucu

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