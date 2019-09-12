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Eskişehir’de uyuşturucu operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 12.09.2019 11:48 | Son Güncelleme

Eskişehir’de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan ve 2’si İran vatandaşı olan 4 kişiden 3’ü adliyeye sevk edildi.Alınan bilgiye göre, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente satış için getirilen uyuşturucu maddelerin piyasaya sürülmeden ele geçirilmesi ve uyuşturucu madde ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Eskişehir’de uyuşturucu operasyonu

Eskişehir’de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan ve 2’si İran vatandaşı olan 4 kişiden 3’ü adliyeye sevk edildi.
Alınan bilgiye göre, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente satış için getirilen uyuşturucu maddelerin piyasaya sürülmeden ele geçirilmesi ve uyuşturucu madde ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda önceden belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 4 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şahısların ikametleri ve araçlarında yapılan aramalarda, 2 bin 210 adet ecstasy uyuşturucu hap, 137,53 gram skunk maddesi, 14 adet sentetik ecza, 0,21 gram kokain ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Şüpheliler adliyede
Operasyon kapsamında gözaltına alınan zanlılardan 2’si İran uyruklu toplam 3 şahsa ’Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak’ suçundan, 1’ine ise ’Uyuşturucu Madde Kullanmak ve Bulundurmak’ suçlarından yasal işlem yapıldı. Gözaltına alınan 3 şüpheli şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından Eskişehir Adalet Sarayına sevk edildi.
Öte yandan İl Emniyet Müdürlüğünden tarafından yapılan açıklamada, uyuşturucu maddeye karşı yapılan çalışmaların azim ve kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.

Eskişehir’de uyuşturucu operasyonu

Eskişehir’de uyuşturucu operasyonu

Eskişehir’de uyuşturucu operasyonu

Eskişehir’de uyuşturucu operasyonu

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