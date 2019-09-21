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Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2019 15:12 | Son Güncelleme

Operasyonda iki şüpheli yakalandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda iki şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddia edilen iki şüpheli saklandıkları evlerde yakalandı.

Gözaltına alınan zanlılara ait ev ve eklentilerinde yapılan aramada, 331,52 gram esrar, 11 kök Hint keneviri, 14 uyuşturucu hap ile 9 bin lira ele geçirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Eskişehir uyuşturucu

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