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Eskişehir’de uyuşturucu operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 16.10.2019 12:05 | Son Güncelleme

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda 2 şüpheli yakalanırken 2 kilo 300 gram skunk ele geçirildi.Alınan bilgilere göre; Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, kente satış için getirilen uyuşturucu maddelerin piyasaya sürülmeden önce ele geçirilmesi ve ’Uyuşturucu Madde Ticareti’ yapan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Eskişehir’de uyuşturucu operasyonu

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda 2 şüpheli yakalanırken 2 kilo 300 gram skunk ele geçirildi.
Alınan bilgilere göre; Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, kente satış için getirilen uyuşturucu maddelerin piyasaya sürülmeden önce ele geçirilmesi ve ’Uyuşturucu Madde Ticareti’ yapan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda polis ekipleri 2 şüpheli şahsı yakaladı. Şüphelilerin üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda ise, 2 kilo 300 gram skunk maddesi ele geçirildi.
Öte yandan Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçunda yasal işlem yapılan 2 şüpheli, emniyetteki işlemleri akabinde Eskişehir Adalet Sarayına sevk edildi.

Eskişehir’de uyuşturucu operasyonu

Eskişehir’de uyuşturucu operasyonu

Eskişehir’de uyuşturucu operasyonu

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