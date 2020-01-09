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  4. Eskişehir’de uyuşturucu operasyonu

Eskişehir’de uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2020 16:12 | Son Güncelleme

Eskişehir Emniyet Müdürlüğünce, uyuşturucuyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonda 12 kişi yakalandı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğünce, uyuşturucuyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonda 12 kişi yakalandı. Polis ekiplerinin yaptığı aramalarda, 3 kilo 879 esrar ve çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi.
Alınan bilgilere göre; Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Narkotim ekipleri tarafından kente uyuşturucu madde ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Ekiplerin son 1 aylık planlı çalışmaları ve düzenlenen operasyonlarda, 12 şüpheli şahıs yakalandı. Yapılan aramalarda ise; 3 kilo 879 gram esrar, 38 adet ecstacy uyuşturucu hap, 4 adet sentetik ecza hap, 1 gram skunk maddesi, 0,23 gram metamfetamin maddesi ve 0,03 gram bonzai maddesi ele geçirildi.
Ayrıca polis ekiplerince, yakalanan 6 şüpheli şahsa Uyuşturucu Madde Kullanmak ve Bulundurmak suçundan, 6 şüpheli şahsa ise, Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan işlem yapıldı.
Öte yandan Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan işlem yapılan 3 şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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