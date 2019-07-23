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Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.07.2019 16:27 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR'in Mahmudiye ilçesinde jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'in Mahmudiye ilçesinde jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2 kişinin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Ekipler, şüphelilerin Türkmenmecidiye Mahallesi'ndeki evlerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, 150 kök Hint keneviri, 100 gram esrar ile 1 tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan S.K. (27) ile E.T.'nin (25) jandarmadaki sorgularının sürdüğü bildirildi.

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