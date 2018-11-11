Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 26 gözaltı

ESKİŞEHİR, (DHA) - ESKİŞEHİR'de, polis ekiplerinin eş zamanlı düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında, 26 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Özel Harekat Şubesi polislerinin de desteğiyle 8 eve eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 7'si, 'uyuşturucu madde ticareti yapmak', 19'u da 'uyuşturucu madde kullanmak'tan 26 kişi yakalandı. 100 polisin katıldığı operasyonlarda evler, narkotik köpekleri de kullanılarak arandı. Aramalarda 30,98 gram skunk, 23,04 gram esrar, 0,45 gram bonzai, 17 ecstasy hap, 1 tabanca, 1 pompalı tüfek, 7 mermi ve 23 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 19'u, 'uyuşturucu madde kullanmak'tan hakkında yasal işlem yapıldıktan sonra serbest bırakılırken, 7 kişinin ise 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edileceği belirtildi.

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